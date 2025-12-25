Haberler

2 iş makinesiyle define arayanlara operasyon: 14 gözaltı

Karaman'da, define aramak için iş makinesi ile kazı yapan 14 kişi, jandarma ekipleri tarafından dronla tespit edilerek suçüstü yakalandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

KARAMAN'da define aramak için 2 iş makinesi ile kazı yapan 14 kişi, dronla tespit edilerek suçüstü yakalandı.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güldere köyünde define aramak için iş makinesiyle kazı yapıldığı bilgisini aldı. Ekipler, 'Anadolu Mirası' operasyonları kapsamında belirtilen bölgede hem karadan hem de dronla havadan çalışma başlattı. Çalışma sonucu 2 adet iş makinesiyle kazı yapan M.T., M.D., F.T., M.M.S., M.A., K.G., İ.T., A.K., A.Ö., S.U., E.G., M.A., Ö.Ö. ve R.K.'yi suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan 2 iş makinesi, 1 dedektör, 1 alan tarama cihazı ve çeşitli kazı malzemelerine el konuldu.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
