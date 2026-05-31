Silahla oynarken kendisini vuran çocuk hayatını kaybetti

Aydın'ın Didim ilçesindeki evde bulunan silahla oyun oynayan 7 yaşındaki S.P. silahın ateş alması sonucu vurularak hayatını kaybetti.

Olay Akbük Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 yaşındaki S.P. iddiaya göre amcasına ait silahla oyun oynamaya başladı. Silahın bir anda ateş almasıyla küçük çocuk kanlar içerisinde kaldı. Silah sesinin duyulmasının ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan S.P. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak amca V.P. gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı