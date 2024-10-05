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Define Ararken Metan Gazından Etkilenen Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Define Ararken Metan Gazından Etkilenen Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Samsun'un Bafra ilçesinde define ararken metan gazı nedeniyle bayılan Metin Çetin hayatını kaybetti, onu kurtarmaya çalışan arkadaşı Fatih Keleş ise ağır yaralandı.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde define aramak için kazdıkları kuyudaki metan gazından etkilenen Metin Çetin yaşamını yitirdi, onu kurtarmaya çalışan arkadaşı Fatih Keleş ise zehirlendi. Keleş'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay, saat 14.20 sıralarında Bafra ilçesi Darboğaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Çetin, define aramak için kazdığı kuyuda metan gazından etkilendi. Arkadaşının baygın olduğunu gören Fatih Keleş, kuyuya inerek Çetin'i kurtarmak istedi. Bu sırada gazdan etkilenen Keleş de baygınlık geçirdi. İhbarla bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuyudan çıkarılan Çetin'in yaşamını yitirdiği belirlenirken, durumu ağır olan Keleş ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Çetin'in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

Fatih Keleş'in Atakum Belediyesi'nde kepçe operatörlüğü yaptığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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