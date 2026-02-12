Karaman'da define ararken sarnıçta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Karaman'da define aramak amacıyla girdikleri sarnıçta mahsur kalan 3 kişi, jandarma ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Madenşehri köyünde 3 kişinin kazı yaptıkları sarnıçta mahsur kaldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye, jandarma, AFAD, 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Sarnıçta mahsur kalan E.E, İ.K. ve N.Ş, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel