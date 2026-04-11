Aydın'da 1 kişinin öldüğü kaçak kazıda 4 şüpheli adliyede
Nazilli'de define aramak için kaçak kazı yapan dört kişi, toprak kayması sonucu meydana gelen göçükte bir kişinin hayatını kaybetmesi üzerine tutuklandı. Şüpheliler, 'Taksirle adam öldürme' suçundan mahkemece cezaevine gönderildi.
ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde define aramak için kaçak kazı yapıldığı sırada toprak kayması sonucu göçük altında kalan Güngör Avcı'nın (59) hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan R.K., S.D., M.A ve kepçe operatörü A.K., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'Taksirle adam öldürme' suçundan tutuklandı.
Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı