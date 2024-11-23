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Böyle torun olmaz olsun! Ekmek bıçağını önce dedesine sonra kendine sapladı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir torun, harçlık vermediği gerekçesiyle dedesini defalarca bıçaklayarak yaralayıp, kendisini apartmana kilitledi. Korkunç olayın ardından kendini de yaralayan genci polis ekipleri güçlükle ikna etti. Öfkeli torun, tedavisinin ardından gözaltına alınırken dedenin sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor.

Dedesinden harçlık isteyen 18 yaşındaki İbrahim İ. dehşet saçtı. 73 yaşındaki dedesinden 'Hayır' cevabını alan öfkeli torun, önce dedesini sonra kendisini bıçakladı.

EKMEK BIÇAĞINI DEFALARCA DEDESİNE SAPLADI

Olay, saat 21.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi 2'nci Mutlu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim İ., dedesi Kemal K.'yı ziyarete gitti. İbrahim İ., dedesinden bir miktar harçlık istedi. Dede ise para vermeyi reddetti. Dede- torun arasında bunun üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim İ., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla dedesi Kemal K.'yı defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı.

KENDİSİNİ APARTMANA KİLİTLEDİ

Kemal K. kendisini güçlükle dışarı atarken, İbrahim İ. ise kendisini apartmana kilitledi. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kemal K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kemal K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

AYNI BIÇAKLA KENDİNİ DE YARALADI

İbrahim İ., bir süre sonra dedesini bıçakladığı ekmek bıçağıyla kendisini de yaraladı. Şüpheli, polis ekiplerinin 1 saat süren ikna çabasının ardından teslim olurken, o anlar kameraya yansıdı. İbrahim İ., İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Böyle torun olmaz olsun! Ekmek bıçağını önce dedesine sonra kendisine sapladı

Böyle torun olmaz olsun! Ekmek bıçağını önce dedesine sonra kendisine sapladı

Böyle torun olmaz olsun! Ekmek bıçağını önce dedesine sonra kendine sapladı

Böyle torun olmaz olsun! Ekmek bıçağını önce dedesine sonra kendine sapladı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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