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Dedemin Evi'ne Sırbistan'dan En İyi Yabancı Film Ödülü

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Gülten ve Ragıp Taranç'ın yönettiği 'Dedemin Evi' belgeseli, Sırbistan'daki Vrmdza Film Festivali'nde En İyi Yabancı Film ödülünü aldı. Film, Yunanistan ve Bulgaristan'dan Türkiye'ye zorunlu göç hikayelerini konu alıyor.

Gülten Taranç ve Ragıp Taranç'ın yönettiği uzun metrajlı belgesel "Dedemin Evi" (My Grandpa's Home), Sırbistan'da düzenlenen 10. Vrmdza Film Festivali'nde "En İyi Yabancı Film" ödülüne layık görüldü.

Uluslararası Jüri Başkanı Dejan Dabic, ödülün ardından film ekibine gönderdiği mesajda, jürinin filmin sanatsal niteliği, özgünlüğü ve duygusal derinliğinden etkilendiğini belirtti.

Yaklaşık 72 dakikalık belgeselin senaryosunu Buğçe Çalışkan yazdı. Görüntü yönetmenliğini Ozan Yılmaz'ın yaptığı filmin kurgusunu Fatoş Yapıcı, müziklerini ise Prof. Dr. Berrak Taranç hazırladı.

Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan ekseninde ilerleyen belgesel, kişisel ve toplumsal hafızanın kesiştiği iki zorunlu göç hikayesini ele alıyor.

Filmde, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından Yunanistan'dan Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan Şevket'in hikayesi ile 1989'da Bulgaristan'daki Türk azınlığa yönelik asimilasyon politikaları ve zorunlu göç sürecinin izleri bir araya getiriliyor.

"Dedemin Evi" daha önce Trebinje Film Festivali'nde "En İyi Akdeniz Filmi Ödülü", Sinop Film Festivali'nde "Jüri Özel Ödülü" ve Rusya'da düzenlenen Golden Raven Uluslararası Arktik Film Festivali'nde "Özel Diploma Ödülü" kazandı.

Kaynak: AA
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