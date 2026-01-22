Haberler

"Dedemin Evi" belgesel filminin müzikleri albüm olarak yayınlandı

Buğçe Çalışkan'ın senaryosunu yazdığı 'Dedemin Evi' belgeselinin orijinal müziklerinden oluşan soundtrack albümü dijital platformlarda dinleyicilere sunuldu. Film, Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan arasında geçen bir aile hikayesini ele alıyor.

Senaryosunu Buğçe Çalışkan'ın kaleme aldığı "Dedemin Evi" belgesel filminin orijinal müziklerinden oluşan soundtrack albümü dijital platformlarda yayınlandı.

Konuya dair yapılan açıklamaya göre, Gülten Taranç ile Ragıp Taranç'ın yönettiği film, Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan arasında geçen bir aile hikayesini göç, hafıza ve aidiyet ekseninde ele alıyor.

Albümün besteleri, müzikolog, besteci ve akademisyen Prof. Berrak Taranç tarafından yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Berrak Taranç, uzun yıllardır Türk ve Yunan müzik gelenekleri üzerinden kültürlerarası iletişim ve etkileşim üzerine çalıştığını belirterek, "Belgesel müzikleri, rebetiko müziğinin ritmik akışından ilham alarak, göç temasını destekleyecek şekilde özel olarak kurgulandı. Bu belgeselde müzik, tamamen filmin anlatı akışına hizmet edecek biçimde, duygusal boyutunu güçlendiren ve anlamına katkı sunan bir unsur olarak, zamanlaması özenle hesaplanarak kullanıldı. Göçün anlatımında filmin görsel ve duygusal katmanları, müzikle birlikte izleyiciye bütünlüklü bir yapı içinde aktarıldı." ifadelerini kullandı.

Albümün düzenlemelerine Hakkı Balamir imza attı. Kemanda Nurdan Gürtunca, vokalde Özgen Küçükgökçe ve Hande Devrim Küçükebe, kanunda Halil Altınköprü, kemençede Beril Çakmakoğlu ve tanburda Sami Büyüköztekir yer aldı.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
