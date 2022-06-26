Dededen kalma atlas yorgancılığı mesleğini tek başına sürdürüyor

Irak'ın Kerkük kentinde 12 yıldır dede mesleği yorgancılığı tek başına yapan Eyad Kattan, usta ve çırak bulamamaktan şikayet ederek, mesleğinin gelecek yıllarda kaybolmasından endişe ediyor.

Kent merkezindeki Musalla Mahallesi'nde pamuk, yün ve kumaşlarla üretilen el işlemesi Atlas yorgancılığın son temsilcilerinden 23 yaşındaki Kattan, mesleğini çok küçük yaştan beri dedesi ve babasından öğrendi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Kattan, Kerkük'ten bu mesleği icra edenlerin sayısının eldeki parmak sayısı kadar azaldığına dikkat çekerek usta ve çırak bulamamaktan şikayet ettiğini söyledi. Kattan, bu yüzden mesleğinin gelecek yıllarda kaybolmasından endişe ettiğini vurguladı.

Hızla gelişen teknolojinin birçok meslekle birlikte yorgancılık mesleğini de olumsuz etkilediğini belirten Kattan, her şeye rağmen dedesinden babasına ve sonra kendisine kalan bu mesleği bırakmak gibi bir niyeti olmadığını ifade etti.

Pamuk fiyatlarının yükselmesinin de mesleklerinin icra etmesinde olumsuz etkileri olduğunu dile getiren Kattan şöyle devam etti: "Mesleğimizin hemen hemen tamamı pamuğa dayalıdır. Dünya çapında ve Irak'ta pamuk fiyatlarının yükselmesi yaptığımız ürünlerin fiyatına yansıyınca satışlarımız da durgunlaştı. Fabrikalarda üretilen sentetik yorganların da tercih edilmeye başlamasıyla el emeği yorgana talep azaldı. Ancak bu baba mesleğini bırakmaya niyetim yok ve yaşatmak için direnmeye devam edeceğim."

"Yorgancılık ince işçilik gerektiriyor"

Kattan, saten desenli atlas yorganın en basit modelinin 1,5 günde yapıldığını, bu mesleğin oldukça büyük emek, sabır ve deneyim gerektirdiğini belirterek, "Yorgancılık ince işçilik gerektiriyor. Yorgandaki bazı desenlerde bitki, çiçek ve hayvan figürleri yapıyoruz. Müşterilerimizin talep ve tercihleri üzerine de el işlemeleri icra ediyoruz. Kullandığımız pamuk Kerkük'ün dolaylarında yetişiyor. Yerel pamuklar oldukça kaliteli ve müşteriler tarafından tercih ediliyor. Yatak üstü, kanepe üstü yorgan dikiyoruz." dedi.

Irak'ta birçok alanda olduğu gibi yatak ve yorgan sektöründe de ithale yönelmenin bu mesleklerin neredeyse yok olmasına neden olduğunu aktaran Kattan, yeni yorgancıların da yetişmediğini söyledi. Kattan, birçok yorgancının mesleğini bıraktığını, mesleğin kaybolmasından endişe ettiğini dile getirdi.

Bu mesleğin kültürel miras olduğunu hatırlatan Kattan, teknolojinin gelişmesiyle birlikte yok olmaya giden bu mesleklere devletin sahip çıkmasını çağırısında bulundu, "Devlet bu mesleklerin yok olmasına izin vermemeli. Bu mesleğin artık kalfa, çırak ve ustaları yok. Usta yetişmesi için devletin halihazırdaki esnaf ve ustaları desteklemesi gerekiyor. Yorgan üretimi ve satışlarının teşviki edici adımlar atmalı." ifadelerini kullandı.

Mesleğinin geçim kaynağı olmasının yanı sıra bir ecdad mirası olduğunu söyleyen Kattan, çocuklarına öğretmeyi, yaşlanana kadar mesleği sürdürmeyi ve sağlığının elverdiği müddetçe bu işi yapmaya devam edeceğini belirterek, "Bu mesleği bırakmaya niyetim yok. Mütşetirelime en iyi hizmeti vermek benim için meslek aşkı oldu." diye konuştu.