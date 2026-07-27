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Kızılırmak'ta debi düşüklüğü balıkçıları nehir ortasına çekti

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Samsun'un Bafra ilçesinde, Kızılırmak Nehri'nin debisinin düşmesini fırsat bilen amatör balıkçılar nehrin ortasında balık tutmaya çalıştı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, Kızılırmak Nehri'nin debisinin düşmesini fırsat bilen amatör balıkçılar nehrin ortasında balık tutmaya çalıştı.

Barajda su tutulmasıyla Kızılırmak Nehri'nin debisi düştü.

Ortaya çıkan kayalıkların üzerinde ilerleyerek nehrin ortasına kadar gelen balıkçılar oltalarıyla balık avlamaya çalıştı.

Nehrin sığlaşan alanlarında kuşların da yem aradığı görüldü.

Kaynak: AA
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