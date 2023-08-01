DEAŞ Üyesi Konya'da Yakalandı
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Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen bir kişi Ereğli'de yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konya'nın Ereğli ilçesinde DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen 1 kişi yakalandı.
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silahlı terör örgütü DEAŞ örgütü mensuplarına yönelik yapılan operasyonlarda Ereğli'de olduğu tespit edilen 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
???????Şüpheli Nevşehir'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Mehmet Umay - Güncel