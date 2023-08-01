DEAŞ Üyesi Konya'da Yakalandı

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen bir kişi Ereğli'de yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.