Üye Girişi
Haberler

DEAŞ Üyesi Konya'da Yakalandı

Güncel Haberler

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen bir kişi Ereğli'de yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen 1 kişi yakalandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silahlı terör örgütü DEAŞ örgütü mensuplarına yönelik yapılan operasyonlarda Ereğli'de olduğu tespit edilen 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

???????Şüpheli Nevşehir'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Mehmet Umay - Güncel

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Nevşehir Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title