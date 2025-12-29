Deaş Operasyonunda Üç Polis Şehit... Yalova Valisi Hülya Kaya'dan Başsağlığı Mesajı

(ANKARA) - Yalova Valisi Hülya Kaya, Yalova'daki operasyonda DEAŞ'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu üç polisin şehit olmasına ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.

Hülya Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz Milletimizin başı sağolsun. Bu sabah ilimizde DEAŞ'lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıda 3 kahraman polisimiz İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu. Kahraman Şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun" ifadesini kullandı.