Deaş Operasyonunda Üç Polis Şehit... Yalova Valisi Hülya Kaya'dan Başsağlığı Mesajı

Güncelleme:
Yalova Valisi Hülya Kaya, Yalova'daki operasyonda DEAŞ'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu 3 polisin şehit olmasına ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.

Hülya Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz Milletimizin başı sağolsun. Bu sabah ilimizde DEAŞ'lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıda 3 kahraman polisimiz İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu. Kahraman Şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun" ifadesini kullandı.

