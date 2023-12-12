DBP İslahiye Başkanı PKK/KCK operasyonu kapsamında gözaltına alındı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) ilçe başkanı olan Zeki Manaz, Adıyaman'da PKK/KCK operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Manaz, terör örgütü üyeliği ve bölge yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) ilçe başkanlığını yapan Zeki Manaz, Adıyaman'da PKKKCK operasyonu kapsamında gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKKKCK'ya üye olduğu ve bölge yapılanmasında yer aldığı tespit edilen DBP İslahiye Başkanı Zeki Manaz'ı gözaltına aldı. Manaz, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.