Adana'da dayısıyla kavga eden oğlunu ayırmak isteyen kadın başından vuruldu

Adana'da kavga ettiği dayısına tabancayla ateş açan 17 yaşındaki B.A., araya giren annesi Mine A.'yı kazara başından vurarak ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan B.A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yüreğir ilçesi Ulubatlı Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, B.A., iddiaya göre evde dayısı Kadir D. (36) ile tartışmaya başladı. Dayı-yeğen arasındaki tartışma, kavga dönüşüp, sokağa taştı.

ANNESİNİ BAŞINDAN VURDU

Kavga sırasında B.A., tabancayla dayısına ateş açmaya başladı. Oğlunun, kardeşini kolundan yaraladığını gören Mine A. (40), araya girmeye çalıştı. Bu sırada B.A.'nın silahından çıkan kurşunlardan biri, kavgayı bitirmek için araya giren annesi Mine A.'nın başına isabet etti.

YOĞUN BAKIMDA YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Ağır yaralanan Mine A. ile kolundan yaralı kardeşi Kadir D., yakınları tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Kadir D., ayakta tedavi edilirken, kalbi duran ve tekrar çalıştırılan Mine A. ise yoğun bakım ünitesine alındı. Olayın ardından kaçan ve daha önceden suç kayıtları olduğu öğrenilen B.A.'yı yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.