DAYANIKSIZ OLDUĞU GEREKÇESİYLE YIKIM KARARI VERİLEN SİTE SAKİNLERİ 'GÜÇLENDİRME' İSTEDİ

ANTALYA'da hakkında yıkım kararı bulunan ve tahliyesi sırasında yıkıma karşı olanlarla polis arasında gerginlik yaşanan 3 bloklu sitenin sakinleri, belediye önünde açıklama yaptı. Kapıları mühürlenen evlere giremedikleri için bazılarının bina çevresinde yaşamak zorunda kaldığını anlatan site sakinlerinden Fatih Karakoç, binada güçlendirme çalışması yapmalarına izin verilmesini talep etti.

Muratpaşa ilçesi Perge Bulvarı 1584 Sokak'taki Kanarya Sitesi'nde 66 daire bulunuyor. 1975 yılı inşaat yönetmeliğine göre 1994 yılında yapılan 10 katlı sitenin 33 dairelik bloğu, inşa edildiğinden bu yana hiç kullanılmadı. 44 dairelik diğer 2 blokta oturanların ise tapusu bulunmuyor. Arsa sahibi P.Ç., sitenin güncel deprem yönetmeliğine uygun olmadığı ve yıkılmasının an meselesi olduğu gerekçesi ile daire maliklerini ve kooperatif yönetimini uyardı. Yönetim ise ruhsatlı yapı denetim firmalarından aldıkları raporlar ile sitenin sağlam olduğunu öne sürdü. Kooperatif üzerinden yapılan sözleşmeye göre oturanlar, arsa sahibi ile davalık oldu. Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'nce sitenin yıkılmasına hükmedilince, karar Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne götürüldü. İstinaf mahkemesi de yerel mahkemenin kararını onadı. Muratpaşa Belediyesi, karar sonrası binanın yıkım işlemi için daire maliklerine tebligat gönderdi. Tebligatta binanın 10 Temmuz tarihine kadar tamamen boşaltılması gerektiği, aksi takdirde kolluk kuvvetleri ile dairelerin boşaltılacağı bildirildi.

GİRİŞİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR

Gönderilen tebligatların ardından 11 daire sahibi evlerini tahliye ederken, kalan 31 daire boşaltılmayınca 31 Ağustos'ta belediye yetkilileri, zabıta, çevik kuvvet ve polis memurları siteye geldi. Dairelerde oturanlar sitenin giriş kapısını kapatarak girişi engelleyip tahliye çalışmalarını engellemek istedi. Bina sakinleri, 'Yanlış kararların neresinden dönerseniz kardır', '1975'e göre de 2018'e göre de güçlüyüz ayaktayız' yazılı dövizler ile bekledi. Kararın uygulanmasını istemeyen daire malikleriyle belediye görevlileri arasında tansiyon yükseldi.

GÖREVLİLER ÇELİK KUVVETLE SİTEYE GİRDİ

Engellemeye rağmen görevliler çevik kuvvet eşliğinde siteye girdi. Bu sırada içlerinde çocuk, yaşlı ve engellilerin de bulunduğu daire sahipleri, kararın uygulanacağı bloğun kapı girişine geçerek görevlilere izin vermek istemedi. Bina girişinin açılmasını söyleyen polis ekipleri ile grup arasında arbede yaşandı. Arbede sonrası 6 kişi gözaltına alınıp polis merkezindeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Engelleme girişimleri sonuçsuz kalınca belediye yetkilileri, polis eşliğinde binaya girerek işleme başladı.

BİNA SAKİNLERİ AÇIKLAMA YAPTI

Bina sakinleri bugün Muratpaşa Belediyesi önünde açıklama yaptı. Ellerinde 'Ellerimiz sağlam oturuyoruz', 'Kanarya Sitesi 40 üyenin yongasıdır' yazılı döviz taşıyan bina sakinleri, karara tepki gösterdi. Grup adına açıklama yapan Fatih Karakoç, inşaat mühendisi olduğunu, 12 yıldır sitede ikamet ettiğini dile getirdi. Binadaki gözlemlerinden ve inşaat hakkında farklı kurumlardan alınan raporlara yönelik görüşlerinden bahseden Karakoç, 1975 yılı kriterlerine göre binanın sağlam olduğunu dile getirdi. Karakoç, "Çürük olsa yıkılması için ben müdahale ederim. Binanın 2018 kriterlerini sağlaması mümkün değil. Binanın güçlendirilmesine izin verilmesini talep ediyoruz" dedi.

BİNA SAKİNLERİNİN MAĞDURİYETİ ANLATILDI

Mahkeme kararıyla alınan yıkım kararına tepki gösteren Karakoç, arsa sahibinin rant amacıyla binayı yıktırıp bedel ödemeden anlaştığı kişilere satmayı planladığını öne sürdü. Binadaki elektrik, su aboneliğinin iptal edilmesine, mühürlenmesine tepki gösteren Karakoç, evlerdeki buzdolaplarında gıdaların bozulmasından dolayı koku oluştuğunu, insanların eşyalarına ulaşamadığı için mağduriyet yaşadığını söyledi. Apartman sakinlerinden Gül Öz ise arkadaşının evinde kaldığını, Muratpaşa Belediyesi'nin kalacak yer temini konusunda bina sakinlerine yardımcı olmasını talep etti.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Muratpaşa Belediyesi, Kanarya Sitesi'nde evlerinden tahliye edilen bina sahiplerinin açıklaması sonrasında yazılı bir açıklama yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Antalya 2. İdare Mahkemesi 7 Ekim 2022 tarihli kararında, gerek üniversiteler gerek inşaat mühendislerince düzenlenen analiz ve raporları ayrıca bilirkişi raporları birlikte değerlendirildiğinde 'Binaların taşıyıcı sistemlerinin güvenli olmadığı, blokların riskli olduğu ve genel güvenlik bakımından tehlike arz ettiğinin' anlaşıldığı ifade edilmiştir. Mahkeme, blokların yıkılacak derecede tehlikeli oldukları bilimsel ve teknik raporlarla ortaya konulduğundan bahisle yıkım kararının hukuka uygun olduğuna karar vermiştir. Konya Bölge İdare Mahkemesi de 25 Mart 2023 tarihli kararıyla Antalya 2. İdare Mahkemesi'nin kararı ve dayandığı gerekçelerin hukuka ve usule uygun olup istinaf başvurusunu reddetmiştir. Kararın kesinleşmesiyle birlikte belediyemiz, haziran ayında gerekli ilan ve duyuruları yaparak bağımsız bölümlerin tahliyesini site sakinlerinden talep etmiştir. 10 Temmuz'da verilen süre dolmuş ancak yapılan görüşmeler neticesinde süre uzatımına gidilmiştir. Söz konusu zaman zarfı içinde 44 bağımsız bölümden 11'i boşaltılmıştır. 31 Ağustos'ta ise sürenin dolmasıyla birlikte bağımsız bölüler ve bloklar belediyemizce mühürlenmiştir." (DHA)