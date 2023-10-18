Zeytinburnu'nda 2008 yılında meydana gelen ve 21 kişinin ölümü ile sonuçlanan Davutpaşa patlamasına ilişkin dava Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası devam ediyor. Cumhuriyet savcısı, 2 sanık hakkında 2 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Davutpaşa patlamasına ilişkin davada mütalaa açıklandı

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda 2008 yılında ruhsatsız maytap atölyesinde meydana gelen ve 21 kişinin ölümü ile sonuçlanan Davutpaşa patlamasına ilişkin dava Anayasa Mahkemesi'nin yargılamanın yeniden yapılmasına ilişkin kararının ardından görülmeye devam edildi. Davaya ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 2 sanık hakkında 2 yıla kadar 2 diğer sanık yönünden ise ayrı ayrı 1 yıla kadar hapis cezası talebinde bulundu.

İstanbul Zeytinburnu'ndaki bir binanın üçüncü katında 31 Ocak 2008 tarihinde, maytap ve meşale gibi patlayıcı maddelerin üretiminin yapıldığı ruhsatsız bir atölyede patlama meydana gelmişti. Patlama sonucu 21 kişi hayatını kaybetmiş, 115 kişi ise yaralanmıştı. Patlamadan 14 yıl sonra Anayasa Mahkemesi, "yaşam hakkının ihlal edildiğine" karar vererek yargılamanın yeniden yapılmasına ve başvuruculara 1 milyon 200 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetmişti.

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın duruşmasında sanıklar Rüstem Tekin, Feruz Kutsal ve Şevket Yıldırım hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı. Duruşmada beyanda bulunan bir kısım katılanlar vekili Berrin Demir, "Biz yaşanan bu olayda kamusal denetim yükümlülüğü olan en üst düzey görevliler de dahil olmak üzere sorumlu kişilerin cezalandırılması için tahkikatın genişletilmesini talep ediyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin kararı incelendiğinde sanıkların eylemsizlikleriyle kasten insan öldürmeye sebebiyet verdikleri ortadadır" dedi.

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Zeytinburnu'nda bulunan Topkapı Sanayi Bölgesi içerisinde kalan binanın 3. katı ve bu katın üzerindeki çatı katında, resmi kayıtlara göre plastik oyuncak imalatı alanında faaliyet gösteren atölye sahibi müteveffa Selçuk Başlar'ın kaçak yoldan maytap ve havai fişek imalatı yaptığı iş yerinde patlama meydana geldiğini açıkladı. Patlamanın çatı katına da sirayet ettiği açıklanan mütalaada "Art arda meydana gelen patlamalarda, binanın 3, 4 ve 5. katlarının tamamen çöktüğü, patlama sonucu işveren Selçuk Başlar dahil 21 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı olay meydana gelmiştir" ifadelerine yer verildi.

Mütalaada sanıklardan Feruz Kutsal'ın 2000 yılının Haziran ayından patlamanın olduğu tarihe kadar Zeytinburnu Belediyesi'nde Zabıta Müdürü olduğu, sanık Rüstem Tekin'in 2004 yılından patlamanın olduğu tarihe kadar aynı belediyede Ruhsat ve Denetim Müdürü olduğu belirtildi. Sanıklardan Şevket Yıldırım'ın ise 2004-2007 tarihleri arasında Zeytinburnu İmar ve Şehircilik Müdürü olarak görev yaptığı açıklanan mütalaada, sanık Hatice Küçükakyüz'ün 2007'den olay tarihine kadar Zeytinburnu İmar ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde İmar ve Şehircilik Müdürü olduğu kaydedildi. Küçükakyüz ve Yıldırım'ın görev yaptıkları sırada yapıdaki imara aykırılığı denetimler yolu ile tespit etmeyerek mevzuat kapsamında görevlerinin gereği gibi yerine getirmedikleri ve görevi ihmal suçunu işledikleri mütalaada belirtildi. Mütalaada, sanıklar Feruz Kutsal ve Rüstem Tekin'in iş yerini yeterince denetlemeyerek, yapılan işin niteliğini, çevre için oluşturduğu tehlikeyi zamanında ortaya çıkarıp önlemeyerek görevlerinin gereklerine aykırı hakaret ederek kişilerin mağduriyetlerine sebebiyet verdikleri açıklandı. Kutsal ve Tekin'in 'görevi kötüye kullanma' suçundan ayrı ayrı 2 yıla kadar, sanıklar Küçükakyüz ve Yıldırım'ın ise 'ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma' suçundan 1'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Mahkeme sanıklara ve avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.