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Davutoğlu, 15 Temmuz Mağduru Asker Aileleri Platform Üyeleriyle Görüştü

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 15 Temmuz Mağduru Asker Aileleri Platformu üyelerini Genel Merkez'de kabul etti.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 15 Temmuz Mağduru Asker Aileleri Platformu üyeleriyle bir araya geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 15 Temmuz Mağduru Asker Aileleri Platformu üyeleriyle görüştü. Parti'nin sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin, şu açıklama yapıldı:

"15 Temmuz Mağduru Asker Aileleri Platformu, Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyetimizle Genel Merkez'imizde bir araya geldi. Nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz."

Kaynak: ANKA
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