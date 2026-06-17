Haberler

Davutoğlu, 15 Temmuz Mağduru Asker Aileleri Platformu ve Eskişehir Khk'lılar Platformu Temsilcileriyle Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 15 Temmuz Mağduru Asker Aileleri Platformu ve Eskişehir KHK'lılar Platformu temsilcileriyle TBMM'de bir araya gelerek mağduriyetler, adil yargılanma hakkı ve toplumsal vicdan konularını görüştü.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 15 Temmuz Mağduru Asker Aileleri Platformu ve Eskişehir KHK'lılar Platformu temsilcileriyle bir araya geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 15 Temmuz Mağduru Asker Aileleri Platformu ve Eskişehir KHK'lılar Platformu temsilcileriyle bir araya geldi. Konuya ilişkin Gelecek Partisi sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

"Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz Mağduru Asker Aileleri Platformu ile Eskişehir KHK'lılar Platformu temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmede; yaşanan mağduriyetler, adil yargılanma hakkının güvence altına alınması ve toplumsal vicdanın tesisi konuları ele alındı."

Kaynak: ANKA
CHP'de birçok il başkanı görevden alındı! Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir de var

Kılıçdaroğlu'ndan yeni "arınma" dalgası! İl başkanları görevden alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da Jhon Duran heyecanı! Okan Buruk'tan onay çıktı

Duran bombasının pimini çektiler! Bu iş tamam

Dünya bu tarihe kilitlendi: ABD-İran mutabakat zaptı imzası Bürgenstock'ta atılacak

ABD ve İran anlaştı: Adres belli oldu
G-7'de Trump'tan Obama'ya ağır hakaret

Hedefinde Obama vardı! Söyledikleri yenilir yutulur değil

Görevden alınıp disipline sevk edilen Özgür Çelik'ten ilk açıklama

Kılıçdaroğlu, onun da üstünü çizdi! İlk açıklaması çok sert
Kangal köpekleri çobanın hayatını kurtardı

Hayatını kangal köpeklerine borçlu

Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı! Cenazede utandıran manzara

Ünlü oyuncunun cenazesinde utandıran manzara
2 gündür aranan 25 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

Kahreden son! Daha 25 yaşındaydı