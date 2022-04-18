David Beckham'ın Atatürk portresi önünde fotoğraf paylaştığı iddiası - Haberler

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David Beckham'ın Atatürk portresi önünde fotoğraf paylaştığı iddiası

Haberler.com - Güncel
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David Beckham'ın Atatürk portresi önünde fotoğraf paylaştığı iddiası

Eski futbolcu David Beckham'ın Atatük portresinin önünde çekildiği fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Beckham'ın fotoğrafı Peaky Blinders setinde çekip paylaştığı, Atatürk fotoğrafının ise sonradan eklenerek paylaşıma sokulduğu anlaşıldı.

Dünyaca ünlü futbolcu David Beckham'ın Mustafa Kemal Atatürk portresiyle birlikte çekildiği iddia edilen fotoğraf sosyal medyada sıkça paylaşıldı. ''David Beckham'ın paylaşımı Tüm dünyanın gündeminde...'' başlığıyla paylaşılan fotoğrafın aslında montaj olduğu anlaşıldı.

David Beckham'ın Atatürk portresi önünde fotoğraf paylaştığı iddiası

ATATÜRK PORTESİ MONTAJLA EKLENMİŞ

Fotoğrafın orijinalinin Peaky Blinders setinde Beckham tarafından çekilip Instagram hesabından paylaşıldığı tespit edildi. Hikayenin orijinalinde dizideki Cillian Murphy'nin canlandırdığı 'Thomas Shelby' karakteri yer alıyor. Arka planda olduğu iddia edilen Atatürk portesinin ise sonradan eklenerek sosyal medyada paylaşıma sokulduğu görülüyor.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar ise şöyle;

David Beckham'ın Atatürk portresi önünde fotoğraf paylaştığı iddiası

David Beckham'ın Atatürk portresi önünde fotoğraf paylaştığı iddiası

David Beckham'ın Atatürk portresi önünde fotoğraf paylaştığı iddiası

David Beckham'ın Atatürk portresi önünde fotoğraf paylaştığı iddiası

David Beckham'ın Atatürk portresi önünde fotoğraf paylaştığı iddiası

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"David Beckham'ın Atatürk portresi önünde fotoğraf paylaştığı iddiası"
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"Eski futbolcu David Beckham'ın Atatük portresinin önünde çekildiği fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Beckham'ın fotoğrafı Peaky Blinders setinde çekip paylaştığı, Atatürk fotoğrafının ise sonradan eklenerek paylaşıma sokulduğu anlaşıldı."

Haberler.com - Güncel

David Beckham, Güncel, Haberler

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