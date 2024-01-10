Datça-Marmaris kara yolunda sağanak yağış sonucu kaya parçaları düştü
Muğla ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, Datça-Marmaris kara yolunda yamaçtan kopan kaya parçalarının yola sürüklenmesine neden oldu. Jandarma ve belediye ekipleri olay yerine sevk edildi ve yol trafiğe açılmadan önce temizlik çalışmaları yapıldı.
Datça kara yolunda yağışla birlikte yamaçtan kopan kaya parçaları yola sürüklendi.
Muğla ve ilçelerindeki etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Datça - Marmaris kara yolu Emecik Mahallesi soğuk su mevkiinde sağanağın ardından yola kaya parçaları düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine Jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.
Kaya parçalarının düştüğü yolda önlem alan ekipler, trafik akışını kontrollü olarak sağladı,
Yoldaki temizlik çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.