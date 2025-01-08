Ünlü ressam Nedim Celkan evinde ölü bulundu

Ünlü ressam Nedim Celkan'dan acı haber geldi. Datça İskele Mahallesi'nde yaşayan Celkan'dan uzun süre haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler tarafından yapılan kontrolde Celkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Celkan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

DENİZ ÜRÜNLERİNİ SANAT ESERİNE DÖNÜŞTÜRÜYORDU

Deniz ürünlerini sanat eserlerine dönüştüren ressam ve balıkadam Celkan'ın, eserlerini ürettiği evinin müzeyi andırdığı belirtildi.