Haberler

Datça'da teknede yakalanan 9 FETÖ şüphelisi ve kaptan adliyeye sevk edildi

Datça'da teknede yakalanan 9 FETÖ şüphelisi ve kaptan adliyeye sevk edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 9 FETÖ şüphelisi ile tekne kaptanı, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 9 FETÖ şüphelisi ile tekne kaptanı, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan işlem gören ve dosyaları istinafta bulunan FETÖ şüphelilerin yurt dışına illegal yollardan kaçma girişimlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Datça ilçesi açıklarında, uluslararası sulara yakın bölgede yasa dışı yollarla kaçma hazırlığında oldukları belirlenen şüphelilerin bulunduğu tekne, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis ekiplerince durduruldu. Operasyonda 9 FETÖ mensubu ile 1 tekne kaptanı yakalanıp, gözaltına alındı. El konulan teknede yapılan aramada 40 bin 80 avro, 200 Amerikan doları, 4 bin 752 Türk lirası ve 3 sahte Belçika kimliği ele geçirildi.

Haklarında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan işlem yapılan M.S. (43), S.B. (39), Y.G. (42), H.A. (37), M.D. (44), N.K. (57), M.K. (36), D.G. (40), H.A. (35) ile 'örgüte yardım etmek' ve 'göçmen kaçakçılığı' suçlamasıyla gözaltına alınan tekne kaptanı H.Y. (30) bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara'dır

Erdoğan ile görüşen Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak açıklama
Adalet Bakanı Gürlek: Gülistan Doku'nun naaşı kimyasalla yok edilmiş olabilir

Bakan korkunç ihtimali açıkladı! Gülistan dosyasının seyri değişiyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Camp Nou'yu su bastı

Görüntünün nerede çekildiğini duyanlar inanamıyor
Davutoğlu soruşturması için dikkat çeken açıklama: Zamanaşımı süresi dolmadı

Yıllar sonra gelen soruşturma! "Neden şimdi?" sorusuna yanıt geldi
Kirada ezber bozan liste! Türkiye'nin en ucuz 15 ili belli oldu

Türkiye'nin en ucuzları belli oldu: Kiranın sudan ucuz olduğu şehirler
Real Madrid'i karıştıracak Arda Güler-Mourinho iddiası! Sebebini duyurdular

Real'i karıştıracak Arda-Mourinho iddiası! Sebebini de duyurdular

Kenti karıştıran ses kaydı! AK Partili başkan sessizliğini bozdu

Kenti karıştıran ses kaydı! AK Partili başkan sessizliğini bozdu
Bakan Şimşek'ten hayat pahalılığı mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi görevlendirdi, tavizsiz devam edeceğiz

Vatandaşa nefes aldıracak mesaj: Cumhurbaşkanı bizi görevlendirdi
Adana’daki orman yangını uydudan bile görünüyor! Çevre mühendisi vatandaşı böyle uyardı

Bilim insanımız uyardı! Felaketin boyutu uydudan bile görülüyor