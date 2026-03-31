Datça'da okul yöneticilerine etik eğitimi semineri düzenlendi
Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okul yöneticilerine yönelik etik kültürünün güçlendirilmesi amacıyla bir seminer düzenledi. Seminerde, kamu hizmetinde etik davranış ilkeleri ele alındı.
Seminer, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müfettişi Ergin Nehir tarafından verildi.
Kamu hizmetinde etik kültürünün güçlendirilmesi, görevlerin yürütülmesinde uyulması gereken etik davranış ilkeleri ve kamu yönetiminde güvenin artırılması konularında bilgilendirme yapıldı.
Programa Şube Müdürü Emre Birgül de katıldı.
Yöneticilerinin mesleki gelişimine katkı sağlayan bu tür çalışmaların devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA / Sebiha Arslan