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Datça'da liseliler Birleşmiş Milletler Günü'nde arkadaşlarına sunum yaptı

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Datça'da liseliler Birleşmiş Milletler Günü'nde arkadaşlarına sunum yaptı
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Datça'da liseliler, 24 Ekim BM Günü için Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi'nde etkinlik düzenledi. Öğrenciler sınıflarda arkadaşlarına BM'nin amaç ve çalışmaları ile Türkiye'nin BM bünyesindeki rolünü anlatarak küresel barış ve iş birliği farkındalığı oluşturmayı hedefledi.

Muğla'nın Datça ilçesinde lise öğrencileri, 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü dolayısıyla bilgilendirme etkinliği düzenledi.

Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, sınıfları ziyaret ederek arkadaşlarına Birleşmiş Milletlerin (BM) amacı, çalışmaları ve Türkiye'nin BM bünyesindeki rolü hakkında sunum yaptı.

Etkinlikle küresel barış, uluslararası iş birliği ve dünya vatandaşlığı konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Okul yönetimi, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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