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Datça'da 9 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Datça'da 9 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 9 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak Palamutbükü Limanı'na getirildi. Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu lastik botun sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler tarafından başlatılan arama kurtarma faaliyetlerinde, şişme lastik bottaki 9 düzensiz göçmen kurtarılarak Palamutbükü Limanı'na getirildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.?

Kaynak: AA
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