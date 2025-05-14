Datça Açıklarında 6 Büyüklüğünde Deprem: Volkanik Aktiviteyi Etkileyebilir

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Akdeniz'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin, Santorini Adası'ndaki ocak ve şubat aylarında gerçekleşen volkanik depremlerin yeniden başlamasına neden olabileceğini belirtip, "Deprem fırtınası gelişebilir" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 01.51'de Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesinin 155,06 kilometre açığı olan 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 20.41 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

DEÜ DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Akdeniz'deki bu depremle ilgili değerlendirmede bulundu. Depremin Girit Adası'nın doğusunda meydana geldiğini belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Jeolojik anlamda güneydeki Afrika levhası ile kuzeydeki Ege-Anadolu levhasının sınırında gelişti. Bu deprem önemli. Geçmişte burada, 7 ile 8 büyüklüğünde depremler oldu. 6 büyüklüğünde meydana gelen bu son deprem, Türkiye'ye uzak bir noktada oldu. Bu nedenle Muğla ve çevresinde titreşim anlamında hissedildi. Yıkıcı bir etki yaratmaması gerekiyor. Bu hat üzerinde gerçekleşen depremler levha sınır fayına geldiği için hemen önünde volkanik bir yay var. Santorini'de, ocak ve şubat ayında depremler olmuştu. Burada volkanik bir aktiviteden bahsediliyordu. Santorini depremleri belli bir süre önce durmuştu. Levha sınırı üzerinde 6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Burası, Afrika levhasının bizim Anadolu levhasının altına kaydığı bir yer. Santorini depreminin tekrar başlamasına neden olabilir. Deprem fırtınası gelişebilir" diye konuştu.

Santorini Adası yakınlarında 1950'de yıkıcı bir deprem olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Sözbilir, "O büyük deprem Türkiye'de etki yaratmadı. Santorini Adası'ndaki deprem bizde çok etki yaratmıyor. Ancak dün Datça açıklarının da gerçekleşen o deprem, Güney kıyılarımızı etkiliyor. Geçmişte tsunamiye neden olmuş. 7.5'un üzerinde bölgedeki bir deprem, tsunami yaratmış. Ayrıca binaların sağlam olmadığı kesimlerde de yıkıcı etkiye neden olabilir" dedi.