Darülaceze Arnavutköy Sosyal Yaşam Şehri 2 yıldır sakinlerini ağırlıyor

Darülaceze Arnavutköy Sosyal Yaşam Şehri, açıldığı 2025 yılından bu yana 342 sakininine hizmet vermeye devam ediyor.

Darülaceze'nin 130 yıllık birikim ve kurum hafızası üzerine inşa edilen, modern vizyonunu temsil eden, yaklaşık 150 bin metrekare açık ve kapalı alan üzerinde planlanan Sosyal Yaşam Şehri, birden fazla sosyal hizmet fonksiyonunu bünyesinde barındırıyor.

Kademeli olarak 2025 yılı itibarıyla hizmete alınan ve hali hazırda 342 sakinine bakım hizmeti veren yerleşkede, ileri yaş grubu bireylere yönelik sağlık destekli yaşam modeli, özel bakım ve rehabilitasyon hizmetleri, toplumsal entegrasyon alanları ve gönüllülük platformları ile "Türkiye Yüzyılı" hedeflerini somut bir şekilde ifade ediyor.

Arnavutköy Sosyal Yaşam Şehri bünyesinde, Darülaceze Şefkat Özel Bakım Merkezi, Özel Darülaceze Şefkat Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi, Şefkat Rezidansları, Darülaceze Arnavutköy Tıp Merkezi, Palyatif Bakım Merkezi, Çocuk Yuvası, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Arnavutköy Darülaceze Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, öğrenci yurdu, cami, kilise ve havra bulunuyor. ???????

Şefkat Özel Bakım Merkezi engelli bireylere bakım ve yaşam alanı sunuyor

Tesis içerisinde konumlanan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği'ne uygun şekilde ruhsatlandırılan Şefkat Özel Bakım Merkezi, 19 yaş ve üzeri Alzheimer-demans tanılı engelli bireyler için yapılandırılmış modern bir özel bakım merkezi olarak hizmet veriyor.

Kadın ve erkek sakinler için ayrı ayrı yapılandırılmış G1 ve G2 bloklarından oluşan merkez, bireylerin fiziksel ve zihinsel ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş bakım ve yaşam alanları sunuyor.

Odaları Alzheimer-demans grubu hastaları için dizayn edilmiş özel mimaride olan merkezde, zemin, duvar, aksesuar ve renk seçimleri zihinsel engelli gruba göre tasarlandı. Her blokta 3 bin 750 metrekare hizmet alanı bulunan merkez, toplamda 7 bin 500 metrekareden oluşuyor.

Akıllı bina sistemine göre inşa edilen bloklar, mekanik otomasyon, iklimlendirme sistemleri ve teknolojik altyapı ile desteklenen güvenlik seviyesi yüksek yapılar olarak yerleşkede yer alıyor.

Özel Darülaceze Şefkat Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi,

Özel Darülaceze Şefkat Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi, Arnavutköy Sosyal Yaşam Şehri içerisinde yer alan H1, H2 ve H3 bloklarında, yaşlı bireylerin güvenli, huzurlu ve onurlu bir yaşam sürmelerini sağlamak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ruhsatına sahip özel bir yaşam ve destek merkezi olarak hizmetini sürdürüyor.

Yaşlılık nedeniyle desteğe ihtiyaç duyan bireyler, günlük yaşam faaliyetlerini kısmen sürdürebilen yaşlı bireyler, kronik sağlık sorunları olan ancak hastane bakımı gerektirmeyen kişiler ve aktif yaş almak isteyen, sosyal çevreyle bağ kurmak isteyen bireylere destek sağlıyor.

Tüm bloklarında 2, 3 ve 4 kişilik oda konseptleri bulunan toplam 320 kişi kapasiteli merkezin her odasında banyo tuvalet, merkezi ısıtma soğutma ve acil çağrı sistemi, kamera destekli güvenlik altyapısı ve günlük temizlik ile teknik destek hizmetleri mevcut.

Ayrıca merkezde, 7/24 hemşire ve hasta bakıcı desteği, sağlık takibi ve düzenli doktor kontrolleri, diyetisyen eşliğinde 3 öğün beslenme hizmeti, bireysel sosyal destek görüşmeleri ve psikolojik takibi, grup aktiviteleri, fiziksel egzersizler ve hobi etkinlikleri, kütüphane, yürüyüş bahçesi, ibadethaneler, haftanın 3 günü çarşı servisi ve kurum dışı gezi, yemek etkinlikleri de rutin olarak sunulan hizmetler arasında yer alıyor.

Merkezde, yaşlı bireylerin güç kaybı sonrası yeniden hareket kazanması, düşme risklerinin azaltılması, günlük yaşamda bağımsız kalabilmesi amacıyla atölye çalışmaları yapılıyor ve fiziksel rehabilitasyon hizmetleri sunuluyor. Rehabilitasyon alanları H bloklarla entegre çalışarak bireylerin sağlık ve sosyal bütünlüğü gözetiliyor.

Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri Tıp Merkezi

Darülaceze Arnavutköy Sosyal Yaşam Şehri içerisinde yapılandırılan tıp merkezi, yaşlı bireylerin öncelikli ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla hem poliklinik düzeyinde ayaktan sağlık hizmeti hem de yatılı fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri sunacak şekilde kurgulandı.

İki ana işlevi bünyesinde barındıran tıp merkezinin dahiliye, fizik tedavi ve rehabilitasyon, geriatri ve psikiyatri branşlarındaki polikliniklerinde, günlük muayene ve reçete işlemleri, laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri, aile hekimi düzeyinde sürekli takip, SGK kapsamında hizmet sunumu, danışma, sevk ve sağlık yönlendirme sistemi hizmetleri verilebilecek.

Bunun yanı sıra Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi de tıbbi tedavi süreci gerektiren hastaların konaklamalı kabul edecek. Burada özellikle ameliyat sonrası, felç, eklem kas yetersizlikleri, yaşlılığa bağlı hareket kabiliyeti kayıplarında bireye özel fiziksel iyileşme programları uygulanacak.

Merkez bünyesinde, hidroterapi havuzu, yürüme destek parkuru, elektrik stimülasyon, sıcak-soğuk uygulama cihazları, bireysel egzersiz kabinleri ve egzersiz salonu gibi donanımlar yer alıyor.

Şefkat Rezidansları, Darülaceze bağışçılarının ikinci baharlarını yaşamlarına olanak sağlıyor

Darülaceze Arnavutköy Sosyal Yaşam Şehri'nde 4 blok olulan Şefkat Rezidansları, Darülaceze Başkanlığına kuruluşundan günümüze 130 yıldır bağışlarıyla destek olan bağışçıların, ileri yaşlarında mutlu, sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda ikinci baharlarını yaşamalarını sağlamak için oluşturuldu.

4 Blokta, 1+1 ve 1+0 şeklinde, 38 metrekare ile 86 metrekare arasında değişen boyutlarda toplam 132 daireden oluşan Şefkat Rezidanslarına kabuller, bir seferlik toplu bağış karşılığında yapılıyor.

Bu bağış karşılığında bağışçılara ömür boyu sağlık güvencesi, konaklama, beslenme ve bakım hizmeti sağlanıyor. Bağışçılar, bu bağışlarıyla hem kendi geleceklerini garanti altına alıyor hem de din, dil, ırk, sınıf ve cinsiyet farkı gözetmeksizin 130 yılda 29 bini çocuk, yaklaşık 100 bin vatandaşa bakım hizmeti veren Darülaceze'nin hizmetlerini artırarak devam etmesini sağlıyor.

Şefkat Rezidansları bünyesinde restoran, kafe ve otelcilik ile 24 saat doktor ve sağlık hizmeti, anlaşmalı sağlık kuruluşlarında ücretsiz sağlık hizmetleri, tam zamanlı psikolog, sosyal hizmet uzmanı, fizik tedavi hizmetleri, spor salonu, hobi salonu, hobi ve mutfak atölyeleri, kurum içi ve dışında çeşitli sosyal etkinlikler, 24 saat teknik destek, 24 saat güvenlik hizmeti sunuluyor.

Arnavutköy Darülaceze Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Yalnızca bugün hizmet sunduğu bireyler için değil, geleceğin sağlık ve sosyal hizmet profesyonelleri için de bir eğitim üssü olan Darülaceze, bu vizyon doğrultusunda Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile yapılan işbirliği çerçevesinde Arnavutköy Yerleşkesinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunu hizmete açtı.

Öğrenciler, burada modern sınıflar ve laboratuvarların yanı sıra Darülaceze'nin yaşlı bakım ünitelerinde uygulamalı eğitim alma fırsatı buluyor.

Meslek Yüksek Okulunda verilen müfredatla, yaşlı ve hasta bakımından fizyoterapiye kadar geniş bir alanda nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi hedefleniyor.

Bu işbirliği, Darülaceze'ye sürekli ve nitelikli personel kaynağı kazandırırken, toplum için de donanımlı profesyoneller yetişmesine öncülük ediyor. Okul bünyesindeki eğitim faaliyetleri, kurumun ulusal ve uluslararası görünürlüğünü artırırken, Darülaceze'yi sadece bir bakım merkezi değil, aynı zamanda bir araştırma ve eğitim kampüsü haline getiriyor.