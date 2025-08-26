Darren Aronofsky'nin 'Suçüstü' Filmi Vizyona Giriyor

New York'un karanlık sokaklarında geçen nefes kesici bir hayatta kalma mücadelesini beyaz perdeye taşıyan, Darren Aronofsky'nin yönetmenliğini üstlendiği "Suçüstü" filmi 29 Ağustos'ta vizyona girecek.

Paribu Cineverse Kanyon AVM'deki basın gösterimin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan sinema eleştirmeni Atilla Dorsay, filmin mizahla vahşeti gayet iyi biçimde birleştirdiğini söyledi.

Filmde kullanılan 3 ayrı renkte alt yazıyı tuhaf bulduğunu dile getiren Dorsay, "Bunlardan 2 tanesi normal beyaz alt yazının dışında yer alıyor. Bir tanesi mesela Yahudiler konuştuğu zaman o alt yazının verildiği anlaşılıyor. Tabii bunun filmle direkt ilgisi yok ama tam İsrail'in bu kadar nefret topladığı bir zamanda, Yahudilerin de filmde zalim olarak gösterilmesi bence tam günümüzün aktüalitesiyle oldukça bağdaşıyor." dedi.

"Bana duygusal olarak çok dokundu"

Dorsay, başrol oyuncusu Austin Butler ile yönetmen Aronofsky'yi başarılı bulduğunu belirterek, "Aşklar her zaman başarılı olmaz. Hatta iki yandan biri çekip de gidebilir öbür dünyaya. Yine de bana duygusal olarak çok dokundu. Hele bir işkencenin adeta film boyunca bütün vücuduyla çalışma alanı olduğu bir rolde sürekli kan revan içinde ortalıkta dolaşan oyuncu Austin Butler, bence çok üstün bir rol, üstün bir oyunculuk örneği veriyor. Çok beğendim onu." dedi.

Filmin ABD'de belli ölçüde var olan şiddeti ele aldığını vurgulayan Dorsay, "İsrail'in gösterdiği şiddeti ele almak doğru değil diyenler de olabilir. Ama her şeye rağmen İsrail'in bugün her koşulda, her anda, herkes tarafından ağır biçimde eleştirilmesi gerekiyor. Vaktiyle kendi başlarına gelen soykırımı kendileri icra eden bir ülke, bir halk olduklarına inandığım için bunu da kendi açımdan enteresan buldum." görüşünü paylaştı.

"Neler olacağını merak ettiren filmi eğlenceli buldum"

Sinema yazarı Numan Serteli ise filmdeki aksiyon ve gerilimin kaynağını, ortada paylaşılmayı bekleyen milyonlarca "kara dolar"ın oluşturduğunu dile getirdi.

Her ne kadar bazı özgün etkileri hissedilse de Darren Aronofsky'den hiç beklenmedik türde bir film olduğunu vurgulayan Serteli, "Bu yasa dışı işlere asla bulaşmayacak masum bir adamı olayların tam merkezine yerleştiren ve neler olacağını merak ettiren filmi eğlenceli buldum. Bu arada birbirinden değişik kökenli ve tehlikeli gangsterlerin arasında en dikkat çekenleri olan 'aşırı dindar' iki Yahudi'nin önüne çıkan herkesi kolayca öldürmeleri bana oldukça manidar geldi." şeklinde konuştu.

"Suçüstü" (Caught Stealing) hakkında

Austin Butler, Regina King, Zoe Kravitz ve Matt Smith'in başrolleri paylaştığı filmin konusu şöyle:

"Lise yıllarında beyzbol sahalarının parlayan yıldızı olan Hank Thompson (Austin Butler), artık salaş bir barda sakin bir yaşam sürer. Thompson'ın hayatı, punk-rockçı komşusunun kedisine bakmayı kabul etmesiyle bir anda altüst olur. Tehlikeli gangsterlerle dolu ölümcül bir oyunun içine sürüklenen Hank, anlam veremediği bu kaostan kurtulabilmek için sahip olduğu tüm hayatta kalma içgüdülerini devreye sokmak zorunda kalır."

Gerilim ve aksiyon türündeki "Suçüstü", TME Films dağıtımıyla sinemaseverlerle buluşacak.