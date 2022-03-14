İZMİR (İHA) - Darp edilen doktor Tıp Bayramı'nda konuştu

İZMİR 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarının Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaptığı basın açıklamasına, dün sabah bir hasta yakını tarafından darp edilen Dr. Emre Arslan da katıldı. Arslan, "Bizim tek isteğimiz; sevdiğimiz işi sevdiğimiz şekilde ve güvende hissederek özveri ile yapabilmek" dedi.

14 Mart Tıp Bayramı'nda, İzmir genelindeki çok sayıda sağlıkçı bağlı bulundukları hastanelerde basın açıklamaları gerçekleştiriyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de çok sayıda sağlıkçı bir araya gelerek hem sağlıkta şiddeti protesto etti hem de taleplerini yineledi. Basın açıklamasında, dün sabah bir hasta yakını tarafından saldırıya uğrayan beyin ve sinir cerrahisi servisinde görevli asistan Dr. Emre Arslan da bulundu. 14 Mart Tıp Bayramı'da tüm sağlık çalışanlarının gününü kutlayan Arslan, "İnşallah bugün, güzel şeylere vesile olur ve bazı şeylerin farkındalığı artar. Hepimizin işini severek yapacağı koşullar sağlanır. Benim başıma gelen olay, herkesin başına gelebilecek bir olay. Bu tür eylemler, aslında bizim yapmamız gereken şeyler değil. Bu duruma gelmemek gerekiyor ama sesimizi duyurmamız gerektiği için bu şekilde adım atma kararı alıyoruz. Bizim tek isteğimiz; sevdiğimiz işi sevdiğimiz şekilde ve güvende hissederek özveri ile yapabilmek. Bizim mesleği seçme amacımız, insanlara faydalı olabilmek. Fedakarlık yapmaktan mutluyum ve şikayetçi değilim. Sadece insanların da bunun farkında olması lazım" diye konuştu.

Olay anını anlattı

Olay anını anlatan Dr. Arslan, "Dün bir saldırı olayı gerçekleşti. Hasta yakını, önce fiziksel olarak saldırdı. Ardından da bıçak çekti. Hasta yakını, çocuk acil servisine geldi. Gece yarısı konstrüksiyonunu gördüğüm bir hastaydı. Sabah tetkik yaparak değerlendireceğimizi söyledim. Muayenesini yaptım. Süre sonunda hasta yakını kliniğe bıçakla geldi, kapımı çaldı. Çocuğuna bakacağımı sert bir şekilde söyledi. 'Muayene ettim, hanımınıza bilgi verdim' dedim. Çocuk acile dönebileceklerini ve klinik gözlem altında bulunmalarını, beyin cerrahisine gelmelerine gerek olmadığını söyledim. Çocuğu sert bir şekilde hanımına vererek hakaret etmeye başladı. Ben de içeri girip kapıyı kilitledim. Ardından kapıya vurarak küfür etmeye başladı. beni ölümle tehdit etti ve daha sonra ailevi değerlerime küfür etti. Ben de dışarı çıkıp 'Ne diyorsun sen?' dedim. Direkt yumruk attı ve sonra bıçak çekti. Arbede sırasında ayırdılar. İnşallah devamı olmaz" sözlerine yer verdi. Dr. Arslan, darp raporu alarak şahıs hakkında şikayetçi olduğunu belirtti.