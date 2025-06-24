Darıca Belediyesi'nde İntihar Girişimi: Başkan Yaralandı

Darıca Belediyesi'nde İntihar Girişimi: Başkan Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde zabıta memuru Kerim Doğan, belediye başkanıyla gerçekleştirdiği görüşme sırasında intihar girişiminde bulundu. Olayda Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesindeki belediyede zabıta memuru olarak görev yapan Kerim Doğan (35), başkanlık makamında intihar girişiminde bulunarak ağır yaralandı. Bu sırada tabancadan çıkan mermi Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın kolunu sıyırdı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Darıca Belediyesinden yapılan açıklamada Doğan'ın psikolojik sorunları nedeniyle intihar girişimi sırasında Başkan Bıyık'ın da yaralandığı belirtilerek, olayla ilgili adli sürecin başlatıldığı ifade edildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan Darıca Belediyesi'nde meydana geldi. İddiaya göre belediyede 2 yıldır zabıta memuru olarak görev yapan Kerim Doğan, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile konuşmak için başkanlık makamına gitti. Taraflar arasında görüşme sırasında henüz bilinmeyen sebeple çıkan tartışmada Doğan, yanında bulunan tabanca ile kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Bu sırada kurşun, Belediye Başkan'ı Bıyık'ın kolunu da sıyırdı.

Belediye personelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Bıyık'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İntihar girişiminde bulunan ve tabancayla başına ateş eden zabıta memuru Kerim Doğan'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

Belediyenin sosyal medya hesabından olayla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde, belediyemizde görevli bir personelimizin yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle intihar girişiminde bulunması sonucu, olay yerinde bulunan Belediye Başkanımız Sayın Muzaffer Bıyık seken bir kurşunla yaralanmıştır. Başkanımız derhal Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, yapılan kontroller sonucu sağlık durumunun iyi olduğu ve olaydan sadece ufak bir sıyrıkla etkilendiği tespit edilmiştir. Başkanımızın genel durumu iyi olup, tedbir amaçlı müşahede altındadır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, olayla ilgili adli sürecin başlatıldığı belirtilerek, "Yaşanan bu üzücü olayla ilgili adli süreç başlatılmış olup, konu emniyet ve yargı makamlarının takibindedir. Sürece dair gelişmeler oldukça kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerini ileten ve konuyla ilgili bilgi almak isteyen tüm hemşehrilerimize teşekkür eder, kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran: Nükleer çalışma sürecinde bir kesinti yaşanmaması için planlama yapıldı

Ateşkes sonrası İran'dan gündem yaratacak nükleer açıklaması
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muharrem İnce 4,5 yıl sonra CHP'ye döndü

Muharrem İnce CHP'ye döndü! Rozeti takılmadı ama bir nedeni var
Ali Sowe'un istekleri Gaziantep FK'yi transferden vazgeçirdi

Öyle şeyler istedi ki Süper Lig ekibi transferden vazgeçti
Aşkı Hatırla'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel'den imaj değişikliği

Cesur sahnelerle gündeme gelen Hande Erçel'den radikal karar
Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma itirafı: Affederim

Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma yorumu
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir cephesinde bir kez daha ayrılık rüzgarı

Üçüncü kez aynısı oldu! Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan hamle
İran ateşkes öncesi Beerşeba'ya bomba yağdırdı! 11 ölü, yüzlerce yaralı var

Ateşkese dakikalar kala şehre bomba yağdı! 11 ölü, yüzlerce yaralı var
Meme kanseriyle mücadele eden Jessie J'den yeni haber

Kanserle savaşan ünlü isimden yeni haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.