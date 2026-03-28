Mardin'de çamura saplanan 2 keçiyi itfaiye kurtardı
Mardin'in Dargeçit ilçesinde, çamura saplanan 2 keçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kırsal Akça Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, yağmur sonrası oluşan çamurda mahsur kalan keçiler, itfaiye tarafından merdivenli araçla kurtarıldı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar