Darende Festivali'nde Sinan Akçıl Rüzgarı
Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen 72. Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali'nde ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, askeri kamuflaj kıyafetiyle sahne alarak hayranlarına unutulmaz bir konser verdi.
Malatya'nın Darende ilçesinde bu yıl 72'incisi düzenlenen Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali'nde şarkıcı Sinan Akçıl konser verdi.
Darende Belediyesince, Darende Güreş Sahası'nda düzenlenen konserde Akçıl, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla askeri kamuflaj kıyafetiyle sahne aldı.
Akçıl, "Fark Atıyor", "Yüzyılın Aşkı", "Tabi Tabi" gibi sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi.
Sahayı dolduran müzikseverler, Akçıl'ın seslendirdiği şarkılarla gönüllerince eğlendi.
Konserde, Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Akçıl'a yöreye özgü kayısı ürünlerinin olduğu hediye sepeti takdim etti.
Kaynak: AA / Ayhan İşcen - Güncel