Darende'de Yerli Patates Tohum Şenliği Düzenlendi

Darende'de Yerli Patates Tohum Şenliği Düzenlendi
Malatya'nın Darende ilçesinde yerli ve milli patates tohumunun geliştirilmesi amacıyla 'Yerli Patates Tohum Şenliği' gerçekleştirildi. Şenlikte temsili hasat yapıldı, yöresel ürünler sergilendi ve çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Malatya'nın Darende ilçesinde yerli ve milli patates tohumunun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla "Yerli Patates Tohum Şenliği" düzenlendi.

Darende Belediyesi öncülüğünde Palanga Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlik, tarımsal üretim potansiyeline dikkat çekmek ve yerli tohum çalışmalarını teşvik etmek amacıyla organize edildi.

Program kapsamında temsili patates hasadı yapıldı, yöresel ürün stantları kuruldu, patatesli yemek çeşitleri sergilendi.

Çocuklara yönelik patates baskı ve oyun etkinlikleri de düzenlendi.

Gün boyu süren programda, vatandaşlara haşlanmış ve kızartılmış patates ikram edildi.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Palanga Ovası'nda yürütülen yerli tohum geliştirme çalışmalarının hem ekonomik hem de stratejik açıdan önem taşıdığını belirtti.

İlçenin sadece kayısıyla değil patates üretimiyle de anılacağını aktaran Bozkurt, "Burada yürütülen yerli tohum çalışmaları sayesinde hem ilçemiz hem de ülkemiz kazanıyor. İthal tohumlara harcanan dövizin ülkemizde kalması, Darende ekonomisine sıcak para olarak dönmesi demektir. Bugün burada çiftçimizin alın terini, üretim gücünü ve toprağımızın bereketini kutluyoruz. dedi.

Bozkurt, şenliğin önümüzdeki yıllarda geleneksel hale getirileceğini aktardı.

Palanga Mahallesi Muhtarı Hakan Gökçe de bölgede yürütülen patates üretiminin hem ekonomik hem de tarımsal anlamda önemli bir ivme kazandığını ifade etti.

Kaynak: AA / Ayhan İşcen - Güncel
