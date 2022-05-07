Darende'de "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliği - Haberler

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Darende'de "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliği

AA - Ayhan İşcen - Güncel
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Darende'de 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' etkinliği

Malatya'nın Darende ilçesinde polis ve jandarma ekiplerince 7-13 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganıyla uygulama yapıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde polis ve jandarma ekiplerince 7-13 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganıyla uygulama yapıldı.

Trafik Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan Darende Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, reflektör taktığı traktörlerin sürücülerine kazasız bir sürüş dileyerek dikkatli olmaları konusunda uyarısında bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğe, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, sürücülere reflektör ve broşür dağıttı.

Etkinliğe Emniyet Müdürü Sinan Atıcı, Jandarma Komutanı Üsteğmen Ufuk Kale ve Bölge Trafik Amiri Lütfi Bakoğlu da katıldı.

AA / Ayhan İşcen - Güncel

Trafik Haftası, Jandarma, Hisarcık, Darende, Güncel, Haberler

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