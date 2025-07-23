Darende'de Sanat ve Eğitim Atölyesi Açıldı

Malatya'nın Darende ilçesinde sanat ve eğitim atölyesi hizmete girdi.

Tarihi Cumhuriyet Okulu, restore edilmesiyle sanat ve eğitim atölyesi olarak kullanılması için açılış töreni düzenlendi.

Törende konuşan Kaymakam Şeref Gülyer, ilçenin tarihi ve kültürel birikimine önemli olduğunu ifade etti.

Darende'nin tarihiyle, sanatıyla ve kültürüyle önemli bir merkez olduğunu aktaran Gülyer, "Bugün burada, Cumhuriyet tarihiyle yaşıt olan bu binanın sanat ve eğitim atölyesi olarak yeniden canlandırılmasına tanıklık ediyoruz. Bir yıl önce beraber gezdiğimizde çeşitli projeler denenmişti, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt da projenin ilçedeki kültürel ve sanatsal faaliyetler için önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

Tarihi binanın restore edilerek ayrıca canlandığını anlatan Bozkurt, "Bu proje sayesinde ilçemizdeki çocuk ve genç bireyler, kültürel, sosyal, sanatsal altyapısını geliştirecek ve sosyal alanda kendilerine büyük katkı sağlama imkanı bulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra protokol üyeleri, atölyedeki bölümleri gezdi.