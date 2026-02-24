Haberler

Darende'deki Somuncu Baba Külliyesi'nde Ramazan coşkusu

Malatya'nın Darende ilçesindeki Somuncu Baba Külliyesi'nde ramazan ayı boyunca teravih namazı sonrası vatandaşlara ikramlar yapılıyor. Ayrıca çocuklara oyuncaklar ve eğitim materyalleri dağıtılarak, ramazanın manevi atmosferi yaşatılmaya çalışılıyor.

Malatya'nın Darende ilçesindeki Somuncu Baba Külliyesi'nde ramazan ayı coşkusu yaşanıyor.

Ramazan ayı boyunca Hulusi Efendi Vakfı tarafından gerçekleştirilen program kapsamında, teravih namazı sonrası camiden çıkan vatandaşlara şerbet, tatlı, çay ve salep ikram ediliyor.

Vakıf tarafından her hafta çocuklara farklı oyuncaklar, ramazan temalı kitaplar ile eğitici ve eğlendirici materyaller hediye ediliyor.

Etkinliklerle çocukların ramazan ayının manevi atmosferini yaşayarak öğrenmeleri ve camiyle olan bağlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA / Ayhan İşcen
