Malatya'da kurdun saldırdığı 6 koyun telef oldu
Malatya'nın Darende ilçesinde Heyiketeği Mahallesi'nde yaşayan Şemi Eren'in bahçesindeki ahıra kurt saldırdı. Saldırıda 6 koyun telef oldu ve olay polise bildirildi. Mahalle sakinleri, yaban hayvanlarının son günlerde yerleşim alanlarına indiğini belirtiyor.
Kaynak: AA / Ayhan İşcen