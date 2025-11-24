Haberler

Darende'de Filistin'e Destek Kermesi Düzenlendi

Darende Diyanet Vakfı ve İlçe Müftülüğü, Filistin'e destek amacıyla düzenlenen kermeste yiyecek, içecek, kıyafet ve hediyelik eşyalar satıldı. Kaymakam Gülyer, desteğinden dolayı İlçe Müftülüğüne teşekkür etti. 70 yaşındaki Hatice Güzelpınar, bağışta bulunarak anlamlı bir katkı sağladı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Darende Şubesi ve İlçe Müftülüğü tarafından Filistin'e destek amacıyla kermes düzenlendi.

Darende çarşı merkezinde kurulan kermeste gönüllülerin hazırladığı yiyecek ve içeceklerin yanı sıra kıyafet, temel gıda ürünleri ve çeşitli hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

Açılışa katılan Darende Kaymakamı Şeref Gülyer, anlamlı desteklerinden dolayı İlçe Müftülüğüne teşekkür etti.

İlçe Müftüsü Sinan Şen ise Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, "Sessiz kalmamak ve ilçemizin desteğini göstermek adına bu kermesi düzenledik. Tüm vatandaşlarımızın katkısı bizim için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

70 yaşındaki kadından Filistin'e destek

70 yaşındaki Hatice Güzelpınar ise kermese yaptıkları yemeklerle katılan kadınların desteğine Filistin'e bir cumhuriyet altını bağışlayarak eşlik etti.

Kermese okullarda öğrenim gören hafız ve öğrenciler de harçlıklarını bağışladı.

İki gün sürecek kermesten elde edilecek gelir Filistin'e ulaştırılacak.

Kaynak: AA / Ayhan İşcen - Güncel
