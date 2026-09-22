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Danimarka medyası, ABD'nin Grönland'da 2 yeni üs açacağını iddia etti

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Danimarka medyası, 'kalıcı güvenlik kontrolü' kapsamındaki anlaşmayla ABD'nin Grönland'da 2 yeni askeri üs açacağını iddia etti. Anlaşmanın bugün New York'ta Trump, Frederiksen ve Nielsen'in katılımıyla imzalanması bekleniyor; üslerin konumu paylaşılmadı.

Danimarka medyası, Grönland konusunda "kalıcı güvenlik kontrolü" kapsamında varılan anlaşma çerçevesinde ABD'nin Ada'da 2 yeni üs açacağını iddia etti.

Danimarka'da yayın yapan DR, bugün ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen'in katılımıyla New York'ta imzalanması beklenen anlaşmaya ilişkin detayları paylaştı.

DR, ABD'nin Grönland'da bir askeri üssünün bulunduğunu anımsatarak, varılan anlaşma kapsamında ABD'nin Grönland'daki etkisini genişleteceğini ve Ada'da 2 yeni askeri üs açacağını öne sürdü.

Danimarka medyası, ABD üslerinin konumuna ilişkin ise bilgi paylaşmadı.

Anlaşmanın bugün imzalanması bekleniyor

BM Genel Kurulu'nun 81. oturumu için New York'a gelen Frederiksen ve Nielsen'in, Trump'ın da katılımıyla TSİ 17.30'da gerçekleşecek imza törenine gelmeleri bekleniyor.

Nielsen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, imza törenine ilişkin, "Pek çok kişinin gelişmeleri yakından ve endişeyle takip ettiği zor bir dönemden sonra önemli bir an olacak. Çıkarlarımızı, güvenliğimizi ve ülkemize olan saygımızı net bir başlangıç ??noktası olarak alıyor, anlaşmaya imza atmayı ve bir sonraki adımı sabırsızlıkla bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Danimarka medyası ayrıca, imzalanacak anlaşmaya ilişkin "tarihi bir an" nitelemesi yaptı.

ABD Başkanı Trump, 18 Eylül'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland konusunda "kalıcı güvenlik kontrolü" kapsamında Danimarka ile bir anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Danimarka Krallığı'na bağlı yaklaşık 56 bin nüfuslu özerk bölge Grönland, bir süredir ABD Başkanı Trump'ın, burası üzerinde ABD'nin Grönland'da kontrol sağlaması gerektiği yönündeki açıklamaları nedeniyle Washington ile Kopenhag ve Brüksel arasında gerilime konu olmuştu.

Kaynak: AA
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