Haberler

Danimarka'dan Hürmüz Boğazı Misyonuna Destek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Danimarka Parlamentosu, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün sağlanmasına yönelik İngiltere ve Fransa'nın öncülüğünde kurulan geçici misyona askeri personel ve teknik kapasite göndererek destek vereceğini açıkladı.

Danimarka Parlamentosu, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün sağlanmasına yönelik İngiltere ve Fransa'nın öncülüğünde kurulan geçici misyona askeri personel ve teknik kapasite göndererek destek vereceğini açıkladı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen liderliğinde yeni hükümetin kurulmasının ardından toplanan ülke parlamentosu, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün sağlanmasına yönelik İngiltere ve Fransa'nın öncülüğünde kurulan geçici misyona askeri personel ve teknik kapasite gönderilmesine ilişkin tasarıyı oyladı.

Oy çokluğuyla kabul edilen tasarı kapsamında Danimarka, 10 subay, bir insansız hava aracı (İHA), tercüman ve siber güvenlik araçlarını Hürmüz Boğazı misyonuna gönderecek.

Ulusal basın, Danimarka tarafından atılan bu adımın Hürmüz Boğazı'na destek ve koordinasyon açısından önemli olduğunu ifade etti.

Bu arada İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaş sonrasında küresel enerji ticaretinin stratejik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nı kapatmıştı. İran ile ABD'nin 14 Haziran'da vardığı mutabakat kapsamında Tahran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmıştı.

Kaynak: AA / Lejla Bıogradlıja Aksan
Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi

Ülkeyi yıkan çifte deprem! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

39 saniyede cehennemi yaşadılar! Çifte depremi en iyi anlatan görüntü

39 saniyede cehennemi yaşadılar! Çifte depremi en iyi anlatan görüntü
Bankada işlem yaparken başına kedi düştü: Kalpten gidiyorduk

Bankada işlem yaparken hayatının şokunu yaşadı: Kalpten gidiyorduk
İstanbul'da gece yarısı esrarengiz görüntü

İstanbul'da gece yarısı esrarengiz görüntü! İzleyenler dondu kaldı
Kars'ta Kerbela matem töreni! Yüzlerce kişi Hz. Hüseyin'i andı

Görüntü bugün Kars'ta kaydedildi
Ganalı şamandan olay itiraf: Yanlışlıkla Türkiye'ye büyü yaptım

Neden elendiğimiz şimdi belli oldu: Çırağım haritayı kaydırınca...
Motosiklet hırsızlarına savaş açtı! Adını 'Batman' koydular

Kim bu gizemli kahraman? Sokaklardan fotoğraf yağıyor
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'yi karıştıracak hamle! Livakovic için düğmeye bastılar

Süper Lig devinden Fenerbahçe'yi karıştıracak hamle