damat kavgasını ayırmaya çalışırken darbedildiler; o anlar kamerada - Haberler

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damat kavgasını ayırmaya çalışırken darbedildiler; o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı - Namık Kemal Kılınç - Güncel
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damat kavgasını ayırmaya çalışırken darbedildiler; o anlar kamerada

ANTALYA'nın Serik ilçesinde alt katta oturan damadıyla kavga eden Mustafa Y., araya girmeye çalışan Mustafa Y. ile hamile eşini darbetti.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde alt katta oturan damadıyla kavga eden Mustafa Y., araya girmeye çalışan Mustafa Y. ile hamile eşini darbetti. Olay, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Akçaalan Mahallesi'ndeki bir apartmanda oturan çift arasında pazartesi gecesi tartışma çıktı. Bu sırada üst katta oturan Ahmet C., oğlu Veli C. ile birlikte tartışan damadı ile kızına saldırdı. Diğer ev sahipleri de daireden çıkıp tarafları ayırmak istedi. Ancak bu sırada Mustafa Y., Ahmet C. tarafından darbedildi. Mustafa Y.'nin başını asansöre çarptığını gören hamile eşi araya girmeye çalıştı. Ahmet C., hamile kadının elini sıkıştırıp, büktü.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kaldırıldığı hastanede parmağının kırıldığı belirlenen hamile kadın, darp raporu alıp eşi Mustafa Y. ile polise giderek Ahmet C. hakkında şikayetçi oldu.

Bu arada olay, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.


Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Güncel

Akçaalan kavga Güncel Haberler

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