damat kavgasını ayırmaya çalışırken darbedildiler; o anlar kamerada - Haberler

ANTALYA'nın Serik ilçesinde alt katta oturan damadıyla kavga eden Mustafa Y., araya girmeye çalışan Mustafa Y. ile hamile eşini darbetti. Olay, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Akçaalan Mahallesi'ndeki bir apartmanda oturan çift arasında pazartesi gecesi tartışma çıktı. Bu sırada üst katta oturan Ahmet C., oğlu Veli C. ile birlikte tartışan damadı ile kızına saldırdı. Diğer ev sahipleri de daireden çıkıp tarafları ayırmak istedi. Ancak bu sırada Mustafa Y., Ahmet C. tarafından darbedildi. Mustafa Y.'nin başını asansöre çarptığını gören hamile eşi araya girmeye çalıştı. Ahmet C., hamile kadının elini sıkıştırıp, büktü.

Bu arada olay, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.