Damal ve Posof'taki Ilgar Tüneli İnşaatı Su Kirliliğine Neden Oluyor

Haber : Buse ÖZBEY

(ANKARA) - Ardahan'ın Damal ile Posof ilçeleri arasındaki Ilgar Tüneli inşaatının atık sularının Bağırsak Deresi'ni, bunun da balık ölümlerine ve tarım alanlarının zarar görmesine neden olduğu belirtildi. Bölgede fotoğrafçılık yapan Karip Cankan, hukuki süreç başlatacaklarını bildirerek, "Valiliğe gittik, fotoğrafları ve belgeleri Meclis'e gönderdik, uyarılar, cezalar verilmiş. Şirket bizi umursamıyor, 120 hanelik köy, sadece biz mücadele ediyoruz. Suyun geçtiği köylere yazıyorum ama herkes korkuyor, hiç kimse ses çıkarmıyor" dedi. İnşaatı yapan Bergiz İnşaat ise derenin kirletildiği iddialarını reddetti.

Ardahan'ın Damal ile Posof ilçeleri arasında Bergiz İnşaat tarafından yürütülen Ilgar Tüneli yapım çalışmalarında çıkan atık suyun, Bağırsak Deresi'ni kirlettiği belirtiliyor. Derenin yakınından geçtiği Seyitören Köyü sakinleri, kirlilikten duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Köylüler deredeki suyun "balçıklaştığını", balıkların öldüğünü, tarım alanlarının olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Köy Muhtarı Metin Türker, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şirketin 2017'den beri belli aralıklarla faaliyetini sürdürdüğünü, bu yıl da tekrar çalışmaların başladığını dile getirdi.

"Alabalık yok oldu, dere yatağına atılan pisliklerden dolayı. Yollar çamur olmasın diye kullanılan malzeme yanmış kireç gibi, doğayı mahvediyor. Dereden hayvanlar su içemiyor. Sadece bu köy de değil, çevresindeki mahalleler ve köyler de etkileniyor" diyen Türker, 2 yıl önce 8-10 köylünün durumdan şikayet ettiğini ve çalışan araçların önünü kestiğini, bunun üzerine jandarmanın bölgeye geldiğini ve kendilerine hak verdiğini ancak bir çözüm üretilmediğini anlattı.

Bölgede bir örgütlenme olmadığı için hukuki süreç başlatamadıklarını belirten Türker, "Ben bir köylü olarak elimden geleni yapıyorum ama beni de aşan şeyler var" dedi.

"Su temizlenir ama suyu kurutursak ne yaparız?"

Bölgede fotoğrafçılık yapan Karip Cankan da yüklenici firmanın çevreden örnek almadan çalışmalarını sürdürdüğünü iddia etti.

Şirketin çalışmalara başlamadan önce bölgede yaşayan köylerin dereyi halı, kilim, yorgan yıkamak için kullandığını; çocukların derede oyunlar oynadığını ve sosyal tesis olmadığı için gelen turistlerin de orada piknik yaptığını belirten Cankan, şu an kirlilik nedeniyle hiçbir şey yapılamadığını aktardı.

Köylülerin artık hayvanlarına dereden su içtirmediğini ifade eden Cankan, çalışmalarla su kaynağına zarar verildiğini dile getirdi.

Cankan, "Su kaynaklarını kurutuyorlar. Dağın altından su çıkıyor, tek su kaynağı var, suyun yatağını değiştiriyorlar. Su üçte bir azaldı. Su temizlenir ama suyu kurutursak ne yaparız? İlerleyen süreçlerde hukuki süreç başlatacağız. Valiliğe gittik, fotoğrafları ve belgeleri Meclis'e gönderdik, uyarılar, cezalar verilmiş. Şirket bizi umursamıyor, 120 hanelik köy, sadece biz mücadele ediyoruz. Suyun geçtiği köylere yazıyorum ama herkes korkuyor, hiç kimse ses çıkarmıyor" diye konuştu.

Cankan, şirketin, şikayetçi olan köylülerin yakınlarını inşaatta çalıştırmamakla tehdit ettiğini ileri sürdü.

Şirket iddiaları reddediyor

İddiaların ardından ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Bergiz İnşaat'tan bir yetkili, "Kirletme bahsi olmadı. Aracı olarak oradaki yetkililerle iletişime geçtik. Ellerinden geleni yapıyorlar. Bilinçli yapılan bir şey değil. Biz de çevremizi seviyoruz. Bakanlık tarafından testler yapıldı ancak bir sorun çıkmadı" açıklamasını yaptı.

Şirket yetkilisi, "şikayetçi olanların yakınlarını çalıştırmamanın da söz konusu olmadığını" ifade etti.