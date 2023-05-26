Kocasını öldüren babasının ceza almasını istedi

Küçükçekmece'de damadını kalbinden bıçaklayarak öldüren Turhan Ketenci hakim karşısına çıktı. Ketenci'nin, akli dengesinin yerinde olup olmadığıyla ilgili rapor hazırlanması için 3 hafta hastanede gözetim altında tutulmasına karar verildi. Öldürülen Volkan Çubukçu'nun eşi Meral Çubukçu ise "Babam akıl hastası değil. Onun ceza almasını istiyorum. Eşim bunu hak edecek hiçbir şey yapmadı" dedi.

Küçükçekmece'de Turhan Ketenci, kızının kaçarak evlendiği Volkan Çubukçu'yu yaşadıkları tartışmanın ardından bıçaklayarak öldürdü. Ketenci'nin 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Turhan Ketenci tutuklu bulunduğu cezaevinden getirilirken, hayatını kaydeden Volkan Çubukçu'nun ailesi ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmada Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Turhan Ketenci'nin gözlem altına alınması gerektiği kanaat bildirisi okundu.

AKIL HASTANESİNDE GÖZLEM ALTINA ALINACAK

Söz hakkı verilen Anne Satiye Çubukçu, "Ben oğlum öldü öleli yaşamıyorum. Bu kişinin akli dengesi yoksa benim de yok. Turhan Ketenci oğlumu öldürmeden 1 gece evvel 'Gider öldürürüm 6 7 ayda yatar çıkarım' demişti" şeklinde konuştu. Mahkeme Turhan Ketenci'nin hastanede 3 haftayı geçmemek üzere gözlem altına alınıp hakkında rapor düzenlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

"BABAMIN CEZA ALMASINI İSTİYORUM"

Duruşma sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan eşini kaybeden Meral Çubukçu, "Ben babamın ceza almasını istiyorum. Benim bildiğim babamın akli dengesi yönünden hiçbir sorunu yok. Sadece sinir hapı kullanıyordu. Rapor alabileceğini de düşünmüyorum. Kendisi akıl hastası değil. Eşim bunu hak edecek bir şey yapmadı. Hiçbir saygısızlığı olmadı" şeklinde konuştu.

"PLANLAYARAK TASARLAYARAK CİNAYETİ İŞLEDİ"

Baba Mustafa Çubukçu ise, "Sanığın avukatı müvekkilinin ısrarla akli dengesinin yerinde olmadığını beyan ediyor. Bu adam asla benim oğlumu istemiyordu. Planlayarak, tasarlayarak bu cinayeti benim kapımın önünde işlemiştir. Akıl hastası birinin bu şekilde bir plan yapamayacağı ortada" dedi.

Öte yandan Turhan Ketenci'nin akrabaları Volkan Çubukçu'nun ailesiyle röportaj yapan gazetecilerin önünü keserek saldırıda bulundu. Kendilerini sakinleştirmeye çalışan gazetecileri iterek tehdit ve hakaretlerde bulunan kalabalığı polis araya girerek adliye binasından uzaklaştırdı.