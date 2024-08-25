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Dalış Yapan Profesör Protez Diş Takımı Buldu

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Antalya'da dalış yapan bir profesör, sualtında üst çene protez diş takımı buldu. Dişlerini düşürenlerin yanına koştuğu profesör, dişlerin sahibini arıyor.

Dalış yapan profesör protez diş takımı buldu, dişlerini düşürüp paylaşımı görenler yanına koştu

Profesörün diş takımını bulma anı sualtı kamerasına yansıdı

Profesör diş takımının sahibini ararken, yine üst çene protez diş takımını düşüren bir vatandaş da soluğu onun yanında aldı

Dişleri inceleyen vatandaş kendi dişinin olmadığını, ancak profesörün bulacağına inandığını söyledi

ANTALYA - Antalya'nın sualtında araştırma ve inceleme dalışları yapan Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, üst çene protez diş takımı buldu. O anlar sualtı kamerasına yansırken, Gökoğlu, protez diş yaptırmanın maliyetli olduğuna dikkat çekip sahibinin bulunması çağrısı yaptı, dişlerini düşürenler soluğu onun yanında aldı.

Geçtiğimiz günlerde öğrencileriyle birlikte Konyaaltı Sahili kıyı şeridinde dalış gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, sualtında bulduğu ilginç nesnelerine bir yenisini daha ekledi. Gökoğlu, denizin dibinde üst çene protez diş takımı buldu. Dişleri muhafaza altına alıp sahibinin bulunması çağrısında bulunan Gökoğlu'nun o anları sualtı kamerasına yansıdı.

Dişini düşüren soluğu onun yanında alıyor

Bu çağrının hemen sonrasında, yaklaşık 1 ay önce yine Konyaaltı Sahili'nde gece saatlerinde yüzen otobüs şoförü Barış Özer'in çıkardığı şnorkel, üst çene protezine takıldı. Diş takımı ağzından suya düşen Özer, havanın karanlık olması sebebiyle dişlerine rastlayamadı. Üst dişlerini tekrar yaptırmak zorunda kalan Özer, Gökoğlu'nun diş takımı bulduğu haberini alıp soluğu onun yanında aldı. Dişi inceleyen Özer, kendi dişleri olmadığını söyledi.

"Hocam bulur"

Özer, dişlerinin bulunacağın inandığını aktararak, "Gece yüzmeye gitmiştim, deniz gözlüğü ve şnorkeli çıkartırken dişlerim düştü. Karanlık olduğu için bulamamıştık. Hocamız diş takımı bulmuş sağ olsun ama bu benimki değil. Yerini söyledim, bakacağını söyledi. Hocam bulur" dedi.

"Sahibi gelip alabilir"

Dalışlarda enteresan nesnelerle karşılaştıklarını belirten Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise çağrısını yineleyerek şunları söyledi:

"Dalışlarımızda enteresan şeyler bulabiliyoruz. Ekonomik olarak baya bir külfetli. Bunun düşüren kişi yaptıramayabilir. Odaya getirdik sahibini bekliyoruz. Bu arkadaşımıza uymadı. Gerçek sahibi gelip alabilir bizden."

Dalış öğrencilerinden Enes Koyuncu da her dalışlarında farklı şeylerle karşılaştıklarını, dişi görünce oldukça şaşırdığını dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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