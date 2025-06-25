Dalaman'da Yaban Domuzu Sürek Avı Gerçekleştirildi

Dalaman'da Yaban Domuzu Sürek Avı Gerçekleştirildi
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Dalaman Tarım İşletmesi'nde yaban domuzu sürek avı düzenlendi. Yaban domuzlarının tarım ürünlerine verdiği zarar nedeniyle gerçekleştirilen avda, 5 yaban domuzu avlandı. Dalaman Avcılar Kulübü yetkilileri, bölgedeki domuz popülasyonunun aşırı arttığını ve bu durumun tarımsal ürünlere önemli zararlar verdiğini belirtti.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Dalaman İşletme Müdürlüğü arazisinde yaban domuzu sürek avı yapıldı.

Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından işletme bünyesinde yetiştirilen mısır, ayçiçeği ve diğer ürünlere yaban domuzlarının zarar verdiği tespit edildi.

İlçe Tarım Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Köyceğiz Şefliği'nin incelemesinin ardından bir günlük yaban domuzu sürek avı izni verildi.

Av bölgesinde yapılan bilgilendirme ve güvenlik tedbirlerinden sonra gerçekleştirilen sürek avında Dalaman Avcılar Kulübü üyelerince 5 yetişkin yaban domuzu avlandı.

Dalaman Avcılar Kulübü ikinci başkanı Ömür Karateke, yaban domuzlarının aşırı derecede mahsullere zarar verdiğini söyledi.

Zirai ve tarım amaçlı yaptıkları sürek avının sorunsuz tamamlandığını dile getiren Karateke, "Bölgede domuz popülasyonunda ciddi bir artış var. Şu anda TİGEM arazisinde yetişmiş olan mahsul ayçiçeği var. Daha önce buğday vardı, buğday hasadı bitti. Zaten ona verdiği zarar tonlarla karşılanamaz. Şu anda ayçiçeği tarlalarına aşırı bir zarar veriyor. Mısır ekimi başladı ve ekilen tohumları araziden toplamaya başladı domuzlar. Çünkü popülasyon çok fazla." dedi.

Karateke, amaçlarının ürünlerine verilen zararlara karşı mücadele etmek olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Ömer Kundakçı - Güncel
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