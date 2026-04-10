Muğla'da altınlarının sahteleriyle değiştirildiğini öne süren kadın, komşusu ve arkadaşlarından şikayetçi oldu

Muğla'da altınlarının sahteleriyle değiştirildiğini öne süren kadın, komşusu ve arkadaşlarından şikayetçi oldu
Muğla'nın Dalaman ilçesinde, evde temizlik ve yemek yardımı için anahtarını verdiği komşusu ve iki iş arkadaşının altın bileziklerini sahte olanlarla değiştirdiğini iddia eden kadın, şikayette bulundu. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde altın bileziklerinin sahteleriyle değiştirildiğini iddia eden kadın, evinin anahtarını emanet ettiği komşusu ve iki iş arkadaşı hakkında şikayette bulundu.

İlçede yaşayan Gülay Tekeli, evde olmadığı zamanlarda kullanmaları için anahtarını teslim ettiği komşusu ve iki iş arkadaşına yaklaşık 600 bin lira değerindeki ziynet eşyalarının yerini söyledi.

Bir süre sonra sağlık giderleri için birikimi olan iki bileziği satmak üzere kuyumcuya giden Tekeli, takıların sahte olduğunu öğrendi.

Bunun üzerine Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden Tekeli, evine girmelerine izin verdiği komşusu ve arkadaşlarından şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından eve giriş çıkış yaptıkları belirlenen 3 şüphelinin "güveni kötüye kullanma" iddiasıyla ifadesine başvurdu.

Yaşadığı süreci anlatan Tekeli, arkadaşlarının evde temizlik ve yemek yaparak kendisine yardımcı olduğunu ancak bu süreçte birikimlerinin hedef alındığını savundu.???????

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA / Ömer Kundakçı
