Dakka'da Bangladeş ve BAE polis ve güvenlik işbirliğini güçlendirecek

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DAKKA, 13 Kasım (Xinhua) -- Bangladeş ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), başta sınır aşan suçlar, insan kaçakçılığı, vize dolandırıcılığı, kara para aklama ve siber suçlarla mücadele olmak üzere iki ülkenin polis ve güvenlik birimleri arasındaki işbirliğini güçlendirme taahhüdünde bulundu.

Bangladeş Emniyet Genel Müdürü ile BAE'nin Bangladeş Büyükelçisi perşembe günü başkent Dakka'daki emniyet genel müdürlüğünde bir araya geldi.

Açıklamada, tarafların BAE'de çalışan Bangladeş vatandaşlarının güvenliğini sağlamanın yanı sıra insan kaçakçılığı ve vize dolandırıcılığını önlemeye yönelik ortak çabaları güçlendirmenin yollarını görüştüğü belirtildi.

Görüşmelerde ayrıca kara para aklamayla mücadele, siber suçların önlenmesi, dijital adli incelemelerin yürütülmesi ve yapay zekanın emniyet hizmetlerinde kullanımının geliştirilmesi konularında işbirliği ele alındı.

Açıklamaya göre taraflar, ortak eğitim ve kapasite geliştirme girişimlerinin önemini vurguladı.

Kaynak: Xinhua