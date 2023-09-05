Dağlıca Gazisi dualarla uğurlandı Erzurum'un Aşkale ilçesi Ortabahçe Köyü'nde ikamet eden ve Hakkari Dağlıca Karakolu'nda gazi olan Lütfü Tanbağa son yolculuğuna uğurlandı.

Dağlıca Gazisi dualarla uğurlandı

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesi Ortabahçe Köyü'nde ikamet eden ve Hakkari Dağlıca Karakolu'nda gazi olan Lütfü Tanbağa son yolculuğuna uğurlandı.

Erzurum Şehir Hastanesinde 20 günden beri koroner yoğun bakımda yatan Gazi Lütfü Tanbağa, bu gün sabah saat 09.00 itibariyle vefat etti. Doktorlar bu gün gaziyi ameliyat etmeyi planlıyordu. Gazi Lütfü Tanbağa, Dağlıca Karakolunda el bombasının patlaması sonucu sol gözünü kaybetmişti.

Gazinin cenazesi bu gün ikindi namazına müteakip Ortabahçe Köyünde kılınarak köy mezarlığına defin edildi. Kahraman gazinin cenaze törenine Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Atilla Tatlı, Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül, Aşkale'de ikamet eden gaziler ve şehit aileleri, gazinin ailesi ve yakınları katıldı.