Dağda mahsur kalan çoban ekipler tarafından kurtarıldı
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Van'ın Muradiye ilçesinde, dağlık arazide mahsur kalan Afganistan uyruklu çoban, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Van'ın Muradiye ilçesinde, dağlık arazide mahsur kalan Afganistan uyruklu çoban, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Ünseli Mahallesi yakınlarında koyun otalatan çoban, dağın eteğindeki kayalıklarda mahsur kaldı.
Durumun 112 Acil Çağrı merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ve UMKE görevlileri sevk edildi.
Çoban, ekiplerin 2 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. ???????
Kaynak: AA / Necat Hazar - Güncel