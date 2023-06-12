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Dağda mahsur kalan çoban ekipler tarafından kurtarıldı

Dağda mahsur kalan çoban ekipler tarafından kurtarıldı

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Van'ın Muradiye ilçesinde, dağlık arazide mahsur kalan Afganistan uyruklu çoban, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Van'ın Muradiye ilçesinde, dağlık arazide mahsur kalan Afganistan uyruklu çoban, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Ünseli Mahallesi yakınlarında koyun otalatan çoban, dağın eteğindeki kayalıklarda mahsur kaldı.

Durumun 112 Acil Çağrı merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ve UMKE görevlileri sevk edildi.

Çoban, ekiplerin 2 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. ???????

Kaynak: AA / Necat Hazar - Güncel

Afganistan Muradiye Van Güncel Haberler

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