İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular

Açık açık tehdit etmişlerdi! İsrail, Şam'ın kalbini vurdu
Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir

Görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir
Ersin Tatar'dan 'KKTC'nin adı mı değişiyor?' sorusuna çarpıcı yanıt

KKTC'nin adı mı değişiyor? Ersin Tatar'dan gündem yaratacak yanıt
Drone gören Venezuelalı mahkumlardan yardım çağrısı

Kamerayı gören mahkumlar avluda bir araya gelip yardım istedi

D-100 Kara Yolunda Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

D-100 Kara Yolunda Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan sis, sürücülerin görüş mesafesini azaltarak dikkatli ilerlemelerini gerektiriyor. Polis ve kara yolları ekipleri sürücülere uyarılarda bulundu.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Düzce ve Bolu kesimlerinde sis etkili oldu.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Taşaltı, Karanlıkdere, Bakacak, Bıçkıyanı, Karayolları Kavşağı ve Seymenler mevkilerinde sürücüler yolda dikkatli ilerledi.

Bölgede görev yapan polis ve kara yolları ekipleri, sürücüleri hız sınırlarına uymaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyardı.

Kaynak: AA / Murat Ataseven - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.